Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Российские миротворцы подвели итоги деятельности за месяц в Карабахе и Лачинском коридоре

03:00 05.02.2022
Миротворцами РФ было организовано более 30 гуманитарных акций на территории Карабаха и Лачинского коридора в течение января.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Военнослужащие российского миротворческого контингента подвели итоги своей деятельности за месяц в Аскеранском, Мардакертском, Мартунинском районах Нагорного Карабаха и Лачинском коридоре.

Миротворцы РФ в январе текущего года обеспечили безопасное прохождение колонн с гуманитарным грузом, посещение паломниками монастыря Амарас, патрулирование вдоль линии разграничения сторон, разминирование местности и объектов, а также уничтожение неразорвавшихся боеприпасов. Также миротворцами было организовано более 30 гумакций, в ходе которых было выдано более 500 килограммов гуманитарного груза вынужденным переселенцам и нуждающимся семьям, в том числе многодетным.

В течение месяца обеспечено безопасное прохождение 26 автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, а также по маршрутам: Шуша - Красный Базар - Каджар и Мадагиз - Гетаван - Ванк и обратно. Также представителями Российского миротворческого контингента обеспечено сопровождение и безопасное посещение для приблизительно трех сотен паломников.

В целях контроля режима прекращения огня, мониторинга обстановки и недопущения провокационных действий мобильными группами миротворческого контингента проведено 39 патрулирований по согласованным маршрутам на линии разграничения в Нагорном Карабахе. Центром гуманитарного реагирования осуществлено 10 акций по оказанию помощи вынужденным переселенцам и нуждающимся семьям, в том числе многодетным.

За январь центром гуманитарного реагирования принято 109 обращений от местных жителей, из них 28 по телефону. За прошедший месяц российские миротворцы совершили 31 выезд для обеспечения безопасности сельскохозяйственных и ремонтно-восстановительных работ. При содействии военнослужащих началось строительство и прокладка централизованной системы водоснабжения для жителей поселка Чартар и близлежащих сел Мартунинского района Нагорного Карабаха.

Российскими инженерно-саперными подразделениями продолжается разминирование местности и объектов, а также уничтожение неразорвавшихся боеприпасов. На сегодняшний день проверено 1937 зданий, очищено 690 километров дорог и 2331 гектар территории, обнаружено и уничтожено 26 176 взрывоопасных предметов.

«Выполнение российским миротворческим контингентом задач по поддержанию мира в регионе продолжается в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями», - обозначил представитель российского миротворческого контингента Олег Горбунов.

На двадцати семи наблюдательных постах, оборудованных современными уличными купольными камерами видеонаблюдения, российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. В зоне ответственности нарушений не зафиксировано, незначительные инциденты урегулировались совместными усилиями на местах.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:44 В стране и мире
В НАТО заявили, что Украину в ближайшее время не примут в альянс
00:02 В стране и мире
Наледь упала на годовалого мальчика в Химках
22:36 В стране и мире
В Киеве 68 автомобилей Верховного суда Украины исчезли с парковки
20:41 Спорт
Сборная РФ по мини-футболу одолела Украину в полуфинале чемпионата Европы
19:18 В стране и мире
Более 35 тысяч пользователей пожаловались на сбои в работе «ВКонтакте»
Популярное
Видео
В Москве найдено тело убитой мужем «Мисс Кузбасс - 2010»
Видео
Корреспондент «Звезды» показал учения Северного флота по ПВО с борта военного крейсера
Видео
Отряд десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в порт Тартус в Сирии
Шойгу приехал на переговоры с Лукашенко
Видео
Истребители ВВС Англии сопроводили российские ракетоносцы Ту-95 над северными морями
Путин рассказал о своих любимых видах спорта
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.