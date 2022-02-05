Российские миротворцы подвели итоги деятельности за месяц в Карабахе и Лачинском коридоре

Военнослужащие российского миротворческого контингента подвели итоги своей деятельности за месяц в Аскеранском, Мардакертском, Мартунинском районах Нагорного Карабаха и Лачинском коридоре.

Миротворцы РФ в январе текущего года обеспечили безопасное прохождение колонн с гуманитарным грузом, посещение паломниками монастыря Амарас, патрулирование вдоль линии разграничения сторон, разминирование местности и объектов, а также уничтожение неразорвавшихся боеприпасов. Также миротворцами было организовано более 30 гумакций, в ходе которых было выдано более 500 килограммов гуманитарного груза вынужденным переселенцам и нуждающимся семьям, в том числе многодетным.

В течение месяца обеспечено безопасное прохождение 26 автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, а также по маршрутам: Шуша - Красный Базар - Каджар и Мадагиз - Гетаван - Ванк и обратно. Также представителями Российского миротворческого контингента обеспечено сопровождение и безопасное посещение для приблизительно трех сотен паломников.

В целях контроля режима прекращения огня, мониторинга обстановки и недопущения провокационных действий мобильными группами миротворческого контингента проведено 39 патрулирований по согласованным маршрутам на линии разграничения в Нагорном Карабахе. Центром гуманитарного реагирования осуществлено 10 акций по оказанию помощи вынужденным переселенцам и нуждающимся семьям, в том числе многодетным.

За январь центром гуманитарного реагирования принято 109 обращений от местных жителей, из них 28 по телефону. За прошедший месяц российские миротворцы совершили 31 выезд для обеспечения безопасности сельскохозяйственных и ремонтно-восстановительных работ. При содействии военнослужащих началось строительство и прокладка централизованной системы водоснабжения для жителей поселка Чартар и близлежащих сел Мартунинского района Нагорного Карабаха.

Российскими инженерно-саперными подразделениями продолжается разминирование местности и объектов, а также уничтожение неразорвавшихся боеприпасов. На сегодняшний день проверено 1937 зданий, очищено 690 километров дорог и 2331 гектар территории, обнаружено и уничтожено 26 176 взрывоопасных предметов.

«Выполнение российским миротворческим контингентом задач по поддержанию мира в регионе продолжается в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями», - обозначил представитель российского миротворческого контингента Олег Горбунов.

На двадцати семи наблюдательных постах, оборудованных современными уличными купольными камерами видеонаблюдения, российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. В зоне ответственности нарушений не зафиксировано, незначительные инциденты урегулировались совместными усилиями на местах.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов