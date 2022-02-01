В стране и мире Путин и премьер Италии Драги по телефону обсудили ситуацию на Украине Андрей Аркадьев В Кремле также отметили, что Путин и Драги обсудили предложения РФ о гарантиях безопасности. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Марио Драги обсудили ситуацию на Украине. Беседа состоялась в телефонном режиме, сообщает пресс-служба Кремля. «Путин дал оценку действиям Киева, уклоняющегося от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего по политическим аспектам урегулирования внутриукраинского конфликта», - говорится в сообщении. В ходе переговоров стороны указали на необходимость конкретных шагов официального Киева по реализации минских договоренностей. Также зашла речь о выработке долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности РФ. Во время беседы глава Российского государства сделал акцент на важности соблюдения основополагающего принципа неделимости безопасности. Накануне, 31 января, Путин провел телефонную беседу с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которой лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика