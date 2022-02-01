«Шукшинская энергия»: Харатьян поделился воспоминаниями о Леониде Куравлеве

Российский актер Дмитрий Харатьян заявил, что с личностью народного артиста РСФСР Леонида Куравлева связана «огромная жизнь всей страны и всех нас, независимо от возраста и поколений». По его словам, Леонида Вячеславовича любит и ценит как молодежь, так и более старшее поколение, так как непосредственно с именем Куравлева связаны отечественная культура, искусство и кино.

«Человек, который в общем во многом нас сформировал, сделал такими, какие мы есть. Человек необыкновенно талантливый, очень открытый, очень искренний и очень щедрый на добро, которое он излучал. Вот эта “шукшинская энергия”, он сам об этом говорил не раз, что он такой открытый человек и как бы даже по характеру совсем не актерский», - сказал Харатьян в беседе со «Звездой».

Кроме того, актер запомнил Леонида Вячеславовича как очень скромного, сдержанного, порядочного и интеллигентного человека. Харатьян также подчеркнул, что работал вместе с Куравлевым много раз и они часто встречались.

«Вообще символично, что он ушел в день рождения Леонида Иовича Гайдая из жизни. 30 января родился Леонид Иович Гайдай, и мы встречались на кладбище почти каждый год, в последние только несколько лет не встречались. И вот такая некая связь с Гайдаем прослеживается и по жизни, и даже день рождения и день смерти как-то совпали этих двух великих, выдающихся видеографов», - резюмировал актер.

Напомним, что Леонид Куравлев был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Выдающийся артист скончался 30 января в возрасте 85 лет. До этого знаменитого актера госпитализировали в больницу в Коммунарке с диагнозом «воспаление легких».