Три ученика погибли при стрельбе в мичиганской школе в США

В Соединенных Штатах трое учеников стали жертвами стрельбы в старшей школе. Инцидент произошел в городе Оксфорде штата Мичиган. Еще шесть человек, включая одного учителя, оказались ранены.

В настоящее время подозреваемый задержан правоохранительными органами. Предположительным преступником является 15-летний учащийся школы. Во время взятия по стражу, как рассказали в местной полиции, молодой человек не оказывал сопротивления.

Согласно информации правоохранителей, школьник был вооружен пистолетом. Он успел произвести 15-20 выстрелов из огнестрельного оружия прежде, чем был остановлен полицией. Как сообщает NBC, после задержания злоумышленника учащиеся были немедленно эвакуированы из здания.