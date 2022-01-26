Армия Комплексы «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области В учениях задействовано более 100 единиц техники и порядка тысячи военнослужащих. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Ракетные комплексы «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области. Там стартовали учения РВСН. Стратегическим ракетчикам необходимо совершить марш протяженностью около 100 километров, вывести пусковые установки на полевые позиции и замаскировать их. Еще военнослужащие преодолеют условно зараженную территорию и отразят атаку диверсантов. Всего в учениях задействовано более 100 единиц техники и порядка тысячи военнослужащих. Материал подготовили: Ян Брацкий и Михаил Долгов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика