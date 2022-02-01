Песков: Путин, вероятно, позвонит Наине Ельциной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что высока вероятность звонка Владимира Путина вдове бывшего президента Российской Федерации Наине Ельциной. Отмечается, что сегодня, 1 февраля, ему бы исполнился 91 год.

«Да, чаще всего он ей звонит. Я не исключаю, что и сегодня также президент ей позвонит. Точно мне не известно», - сообщил журналистам пресс-секретарь президента.

Во время проводимой пресс-конференции Дмитрий Песков отметил, что Борис Ельцин - «очень крупная политическая фигура, которая навсегда оставила свой след в истории нашей страны».

«Так же, как относились всегда к Ельцину. Это очень крупная политическая фигура, которая навсегда оставила свой след в истории нашей страны и занимает свое особенное место в ней», - прокомментировал пресс-секретарь.

При этом он отметил, что каких-то специальных государственных протокольных мероприятий в связи с годовщиной памяти Бориса Ельцина не предусмотрено. Также во время пресс-конференции Дмитрий Песков сообщил, что 1 февраля разговор Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «не запланирован».