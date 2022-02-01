Администрация Ленобласти вводит внеплановые каникулы в школах
Администрация Ленинградской области сообщила о введении внеплановых школьных каникул. Это обосновывается напряженной эпидемиологической ситуацией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19. Каникулы в школах пройдут с 7 по 20 февраля.
«В Ленинградской области будут введены внеплановые каникулы для всех школьников с 7 по 20 февраля. Решение принято штабом по нераспространению коронавируса в Ленинградской области. Распоряжение об этом будет подписано губернатором в ближайшее время», - сообщается в аккаунте администрации Ленинградской области в сети «ВКонтакте».
Также и новосибирские школьники уйдут на удаленку из-за распространения COVID-19. Сообщалось, что по причине начала пятой волны коронавируса и быстрого распространения штамма «омикрон» местные власти приняли решение о переводе учащихся школ с 31 января на дистанционное обучение, а учеников младших классов - на каникулы.