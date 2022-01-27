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Новосибирских школьников переведут на уделкну из-за распространения COVID-19

Роман Захаров
07:29 27.01.2022
При этом малокомплектные школы региона перейдут на дистанционное обучение лишь в случае появления в них очагов заболевания.
Новосибирских школьников переведут на уделкну из-за распространения COVID-19
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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В Новосибирской области из-за начала пятой волны коронавируса и быстрого распространения штамма «омикрон» местные власти приняли решение о переводе учащихся школ с 31 января на дистанционное обучение, а учеников младших классов - на каникулы. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Травников.

«На сегодняшний день оперативным штабом готовятся решения в отношении работы школ. Уже сегодня отдельные классы и школы из-за заболеваемости ОРВИ и коронавируса находятся на карантине. Для сдерживания распространения инфекции готовится решение о введении всеобщего карантина для школ с ближайшего понедельника», - приводит РИА Новости его слова.

По словам чиновника, этот карантин будет «дифференцированным».

«Для самых младших школьников это, скорее всего, будут двухнедельные каникулы. Для средних и старших форма карантина - дистанционное обучение в течение одной или двух недель. В отношении 11 классов мы будем повторять тестирования и готовится решение, что 11 классы останутся обучаться очно. Для них форма карантина - это тестирование», - объяснил губернатор.

При этом он уточнил, что малокомплектные школы перейдут на дистанционное обучение лишь в случае появления в них очагов заболевания.

Ранее заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров предположил, что заболеваемость коронавирусом в России пойдет на спад ближе к концу февраля. Свои выводы ученый сделал на основе математической модели CIR, разработанной совместно с его коллегами. По этим данным, в середине второй декады февраля число выявленных случаев в сутки может достичь 120 тысяч.

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