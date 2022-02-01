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В Кремле готовят ответ США по гарантиям безопасности

Алексей Курильченко
12:57 01.02.2022
Информация о том, что ответы были уже переданы американской стороне, является недостоверной.
В Кремле готовят ответ США по гарантиям безопасности
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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На данный момент Москва готовит ответ Белому дому по вопросам о гарантиях безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что информация о том, что ответы были уже переданы американской стороне, является недостоверной.

«Нет, там возникла путаница. Это были другие соображения несколько по другой проблематике. Пока основного ответа Российской Федерации по главной теме, наверное, нынешних дней передано не было. Пока еще этот ответ готовится, а это просто произошла путаница», - сказал Песков журналистам.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что сообщения иностранных СМИ о передаче в США ответа РФ по гарантиям безопасности являются недостоверными. Об этом сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.

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