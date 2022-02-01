В МИД РФ опровергли передачу США ответа по гарантиям безопасности

В Министерстве иностранных дел России заявили, что сообщения иностранных СМИ о передаче в США ответа РФ по гарантиям безопасности являются недостоверными. Об этом сообщил замглавы МИД России Александр Грушко. Информацию о якобы передаче ответа опубликовало издание Assosiated Press со ссылкой на представителя Госдепартамента.

«Это сообщение не соответствует действительности», - сказал дипломат агентству РИА Новости.

Ранее ведомство получило от посла США в Москве Джона Салливана письменный ответ американской стороны на предложения России по гарантиям безопасности. Замглавы российского МИД Александр Грушко принял дипломата в столице по его просьбе.