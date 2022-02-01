Актер Прилучный требует выплаты 4,5 млн рублей за пострадавшее лицо

Актер театра и кино Павел Прилучный направил иск Владимиру Семенову - владельцу калининградского клуба «Завод». Об этом сообщает калининградское издание. Напомним, ранее, в ноябре, актер был избит и доставлен в больницу.

Позже в комментарии «Звезде» агент актера Екатерина Сычева сообщила о причине госпитализации. По ее словам, актер был госпитализирован в результате нападения на него неизвестными.

Также сообщалось о возбуждении уголовного дела региональным управлением МВД по Калининградской области по факту избиения актера Павла Прилучного.

На данный момент актер требует от оппонента выплаты компенсации в размере почти 4,5 миллиона рублей. После инцидента с Владимиром Семеновым Павел Прилучный намерен добиваться возмещения морального и физического вреда на сумму 4 438 560 рублей. Данные подтвердила пресс-секретарь Ленинградского районного суда города Калининграда Ксения Мазяр.

Также сообщается о втором гражданском иске к жителю Калининграда. Его предъявил представитель одной компании, занимающейся производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Он хочет взыскать 1 100 000 рублей.

Ранее, после перенесенной операции, актер Павел Прилучный рассказал о своем состоянии. Тогда он подчеркнул, что реальные детали произошедшего пригодятся больше для работы правоохранительных органов.