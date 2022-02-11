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После девяти часов: в Берлине завершились переговоры в «нормандском» формате

Анна Касаткина
02:40 11.02.2022
Предыдущая встреча политических советников в «нормандском» формате прошла 26 января в Елисейском дворце.
После девяти часов: в Берлине завершились переговоры в «нормандском» формате
© Фото: pexels.com
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Переговоры политических советников в «нормандском» формате завершились в Берлине. Они продлились более 8,5 часов.

Глава российской делегации - заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак - проводит пресс-конференцию по итогам переговоров.

Предыдущая встреча политических советников в «нормандском» формате прошла 26 января в Елисейском дворце. Тогда стороны согласились с тем, что в Донбассе необходимо соблюдать режим прекращения огня вне зависимости от разночтений Минских соглашений. Козак назвал исход тех переговоров «почти нулевым», так как без единого понимания всех положений договоренностей они не сработают.

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