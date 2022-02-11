В стране и мире После девяти часов: в Берлине завершились переговоры в «нормандском» формате Анна Касаткина Предыдущая встреча политических советников в «нормандском» формате прошла 26 января в Елисейском дворце. © Фото: pexels.com Читайте нас на: Переговоры политических советников в «нормандском» формате завершились в Берлине. Они продлились более 8,5 часов. Глава российской делегации - заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак - проводит пресс-конференцию по итогам переговоров. Предыдущая встреча политических советников в «нормандском» формате прошла 26 января в Елисейском дворце. Тогда стороны согласились с тем, что в Донбассе необходимо соблюдать режим прекращения огня вне зависимости от разночтений Минских соглашений. Козак назвал исход тех переговоров «почти нулевым», так как без единого понимания всех положений договоренностей они не сработают. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика