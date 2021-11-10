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Медики назвали лучшее время для отхода ко сну

Светлана Иванова
13:53 10.11.2021
Оптимально засыпать в период с 22.00 до 23.00, считают британские специалисты.
Медики назвали лучшее время для отхода ко сну
© Фото: Sonja Krebs, imageBROKER, Globallookpress
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Люди, которые ложатся спать с 22.00 до 23.00, реже сталкиваются с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, проведя соответствующее исследование. Результаты научной работы опубликованы в журнале European Heart Journal - Digital Health.

Авторы исследования из компании Huma Therapeutics провели анализ данных более чем 88 тысяч участников исследования Британского биобанка. При этом учитывалось время отхода ко сну и начала дня. Данные собирались при помощи акселерометров, которые участники носили на запястье. Также фиксировалось физическое состояние и социальное положение испытуемых.

На протяжении шести лет ученые отслеживали качество сна и показатели здоровья участников исследования и в итоге пришли к выводу, что наиболее оптимальным временем отхода ко сну является период с 22.00 до 23.00.

Те, кто ложился спать в полночь и позже, на 25% чаще сталкивались с риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. На 12% - те, кто засыпал в период с 23.00 до 24.00.

По словам ученых, связь между ростом риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и временем отхода ко сну больше прослеживалась у женщин.

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