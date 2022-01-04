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Момент обвала четырехэтажного дома в Харькове попал на видео

Елизавета Потейчук
18:02 04.01.2022
Пресс-секретарь мэрии Харькова сообщил, что пострадавших в результате обрушения здания нет.
© Видео: Харьковская областная прокуратура © Фото: Харьковская областная прокуратура
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На Украине в центре Харькова на проспекте Гагарина частично обрушилось четырехэтажное здание. Пресс-секретарь мэрии города Юрий Сидоренко сообщил, что пострадавших в результате обвала дома не зарегистрировано. Видео обрушения здания публикует Харьковская областная прокуратура.

«Относительно обвала на Гагарина, 20. Это не жилой дом, это офисные помещения бывшего завода "Авторучка", которые находятся на частной территории. Пострадавших нет», - отметил Сидоренко в своем Facebook.

На данный момент на месте инцидента работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Сообщается, что здание готовилось под снос, оно не использовалось, в нем были размещены офисные помещения. По предварительной информации, обвал дома произошел в связи со строительством, запущенным по соседству.

«Мэр города Игорь Терехов уже дал поручение выяснить, кем, кому, как и почему были выданы разрешения на это строительство (если они вообще были выданы)», - подчеркнул пресс-секретарь мэрии Харькова.

Ранее в Китае рухнул мост на шоссе и раздавил машины. В результате обрушения конструкции три человека погибли, четверо получили травмы различной степени тяжести. Известно, что в момент аварии на мосту велось мелкомасштабное строительство.

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