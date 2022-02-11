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СНБО: Украина не будет силой устанавливать контроль над Донбассом

Роман Захаров
21:32 11.02.2022
Секретарь СНБО заявил, что сообщения о том, что Украина готова пойти в наступление в Донбассе, являются «небылицами».
СНБО: Украина не будет силой устанавливать контроль над Донбассом
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Киев не станет силовым способом возвращать неподконтрольные ему территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Мы не можем этого делать (нападать на Донбасс. - Прим. ред.), потому что мы несем ответственность за то гражданское население, которое там на сегодняшний день находится. Если, не дай бог, войска сегодня пойдут в наступление, вы представляете, какое количество населения может погибнуть при такой операции?», - приводит ТАСС слова секретаря СНБО, которые тот произнес в ходе брифинга.

Данилов подчеркнул, что сообщения о том, что Украина готова пойти в наступление в Донбассе, являются «небылицами».

Он также рассказал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский поставил задачу увеличить до двух миллионов человек численность сил территориальной обороны Украины. Секретарь СНБО при этом отметил, что в настоящий момент украинские власти «очень мощно» занимаются вопросами территориальной обороны, так как для страны существуют вызовы, которые «все нам известны».

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