Зеленский распорядился увеличить силы территориальной обороны Украины до двух миллионов человек

Украинский лидер Владимир Зеленский поставил задачу увеличить до двух миллионов человек численность сил территориальной обороны Украины. Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в ходе брифинга.

«Сегодня на заседании в Харькове главнокомандующий поставил задачу: число членов теробороны должно достигать двух миллионов граждан Украины, которые будут готовы защищать нашу страну в случае необходимости», - приводит РИА Новости его слова.

Данилов добавил, что в настоящий момент украинские власти «очень мощно» занимаются вопросами территориальной обороны, так как для страны существуют вызовы, которые «все нам известны».

«На сегодняшний день во всех областях без исключения разворачиваются дополнительные батальоны и бригады. Назначены все командиры бригад, командиры батальонов - почти все. Они сейчас комплектуют штат людей, которые будут служить», - объяснил секретарь СНБО.

Напомним, в последнее время Запад активно распространяет слухи о якобы готовящейся Россией военной агрессии против Украины. В Москве, в свою очередь, отвергают подобные заявления, отмечая, что они используются для размещения еще большего военного контингента НАТО вблизи границ РФ.