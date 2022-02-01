Шойгу сообщил, что войска ВВО преодолели до 10 тысяч километров в ходе проверки сил РФ и Белоруссии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе проверки сил реагирования Союзного государства войска Восточного военного округа (ВВО) преодолели более 10 тысяч километров. Об этом глава оборонного ведомства заявил в ходе селекторного совещания.

«В соответствии с решением президентов России и Белоруссии проводится проверка сил реагирования Союзного государства. От российских Вооруженных сил задействованы органы военного управления и подразделения Восточного военного округа. В настоящее время проходит первый этап проверки. Войска переброшены на расстояние до 10 тысяч километров, в том числе перебазированы авиационные подразделения и воинские части противовоздушной обороны», - заявил Шойгу.

По словам министра, в рамках Единой региональной системы противовоздушной обороны Белоруссии и России была организована охрана государственных и военных объектов, а также государственной границы в воздушном пространстве.

Ранее Шойгу сообщил, что Вооруженные силы России в рамках реализации Стратегии обеспечения единства измерений в РФ до 2025 года уже получили свыше 600 единиц новейших образцов военной измерительной техники. По его словам, создается автоматизированная система мониторинга состояния средств измерений, активно совершенствуется нормативная правовая база в области обеспечения единства измерений в Вооруженных силах.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов