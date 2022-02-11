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Врач назвал основные признаки надвигающейся глухоты

Роман Захаров
20:02 11.02.2022
К таким симптомам могут относиться, в том числе, звон в ушах и даже улучшение слуха в определенных ситуациях.
Врач назвал основные признаки надвигающейся глухоты
© Фото: Liza Summer, Pexels
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Очень часто серьезные проблемы со здоровьем начинаются с симптомов, на которые многие даже не обращают внимание. Лишь в кабинете у врача пациенты потом узнают, что ряда неприятностей можно было избежать, если бы они вовремя обратились за помощью. О том, как своевременно выявить ухудшение работы органов слуха и избежать глухоты рассказал отоларинголог Иван Лесков.

Так, по словам специалиста, существует несколько признаков, которые могут указывать на то, что у человека начинает пропадать слух. Самый явный из них, когда пациент перестает реагировать, если кто-то зовет его со спины.

Говорящими симптомами также являются ухудшение восприятия речи, частое переспрашивание и желание сделать громче звук на всевозможных гаджетакх и устройствах.

«Если вы с человеком находитесь в одном помещении и зовете его, он может пойти на зов не в ту комнату, где вы сейчас, а в другую. Это один из признаков односторонней потери слуха. У человека два уха для того, чтобы уметь не только слышать, но и локализовать источник звука», - объяснил специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Приближающуюся глухоту можно также определить по одному парадоксальному признаку: человек начинает лучше разбирать речь в шумном помещении. Это может быть следствием начала развития отосклероза или адгезивного отита. При таких заболеваниях низкочастотные шумы начинают расшатывать систему слуховых косточек, в результате чего пациент на какое-то время начинает слышать лучше.

Еще одним популярным признаком является звон в ушах. Он появляется из-за того, что у человека падает проводимость слухового нерва, а звон, в данном случае, возникает по принципу фантомных болей.

В заключение эксперт предостерег, что если кто-то из ваших знакомых стал часто произносить фразу вроде: «Не орите, я не глухой», то на это также надо обратить внимание и уговорить его сходить к врачу.

«Эта фраза - признак наступающей глухоты, поражения слухового нерва, феномен ускоренного нарастания громкости. Он срабатывает при частичном поражении слухового нерва, когда импульс определенной силы все же начинает проходить», - поделился знаниями отоларинголог.

Ранее врач-отоларинголог Ольга Мальченко в беседе со «Звездой» рассказала, что перенесшие коронавирусную инфекцию пациенты могут столкнуться с проблемами со слухом, так как вирус COVID-19 способен поражать периферические нервные клетки.

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