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Врач объяснила проблемы со слухом у переболевших COVID-19

Ян Брацкий
18:13 10.02.2022
Это происходит из-за способности респираторных вирусов поражать периферические нервные клетки.
Врач объяснила проблемы со слухом у переболевших COVID-19
© Фото: Ketut Subiyanto, Pexels
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Перенесшие коронавирусную инфекцию пациенты могут столкнуться с проблемами со слухом, так как вирус COVID-19 способен поражать периферические нервные клетки. В этом случае лечение будет тяжелым и длительным. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказала врач-отоларинголог Ольга Мальченко.

«Омикрон-штамм дает средний отит, то есть воспаление уха. Инфекция через нос попадет в слуховую трубу, и это более благоприятное течение болезни. Коронавирус сам по себе, как и любой другой респираторный вирус, поражает периферические нервы. Вот если поражается слуховой - это уже чревато тяжелым и длительным лечением и ниже вероятность полного восстановления слуха», - сказала Мальченко.

Тем не менее для паники нет причин, отметила врач. Не каждый случай заболевания коронавирусом ведет к появлению осложнений, предсказать которые невозможно. Сейчас их процент выше, потому что одномоментно болеет большое количество людей, объяснила врач.

Ранее доктор медицинских наук Андрей Чупин рассказал, что у переболевших коронавирусом людей часто встречается тромбоз, и на фоне этого заболевания могут развиться крайне неприятные последствия. Тромбоз, который может возникнуть после коронавируса, ведет к ухудшению кровоснабжения конечностей человека. Если не предпринять мер, то в запущенных случаях это может привести к ампутации, отметил доктор.

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