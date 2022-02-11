Байден подписал указ о блокировке $7 млрд активов Центробанка Афганистана

Президент США Джо Байден распорядился заблокировать семь миллиардов долларов активов Центробанка Афганистана в США. Соответствующий указ глава Белого дома подписал в пятницу, 11 февраля.

«Сегодня утром президент Байден подписал указ о блокировании активов Центрального банка Афганистана, которые находятся на хранении в американских финансовых институтах», - цитирует ТАСС заявление представителя пресс-службы Белого дома.

С его слов, заблокированные деньги будут переведены на особый счет в Федеральном резервном банке. Позже администрация США позволит властям Афганистана получить доступ к сумме, не превышающей 3,5 миллиарда долларов для «обеспечения нужд афганского народа».

При этом, более половины денег будут заблокированы для возможных выплат компенсаций родственникам терактов, в том числе 11 сентября 2001-го года в Нью-Йорке.