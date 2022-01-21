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ООН уведомила ОДКБ о планах оказания масштабной гумпомощи Афганистану

Марина Крижановская
02:38 21.01.2022
Информацию сообщил пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов.
ООН уведомила ОДКБ о планах оказания масштабной гумпомощи Афганистану
© Фото: Saifurahman Safi XinHua Globallookpress
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Помощник Генерального секретаря ООН Мирослав Енча провел видеовстречу с Генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. Во время видеоконференции представитель ООН сообщил информацию о планах оказания крупномасштабной гуманитарной помощи Афганистану.

«Енча проинформировал Зася о планах ООН по проведению крупномасштабной гуманитарной помощи народу Афганистана», - сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова.

Ранее в четверг, Владимир Путин выразил обеспокоенность ситуацией в Афганистане и пожелал узнать позицию Тегерана по данному вопросу.

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