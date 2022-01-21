ООН уведомила ОДКБ о планах оказания масштабной гумпомощи Афганистану
Информацию сообщил пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов.
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Помощник Генерального секретаря ООН Мирослав Енча провел видеовстречу с Генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. Во время видеоконференции представитель ООН сообщил информацию о планах оказания крупномасштабной гуманитарной помощи Афганистану.
«Енча проинформировал Зася о планах ООН по проведению крупномасштабной гуманитарной помощи народу Афганистана», - сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова.
Ранее в четверг, Владимир Путин выразил обеспокоенность ситуацией в Афганистане и пожелал узнать позицию Тегерана по данному вопросу.