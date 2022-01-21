В стране и мире ООН уведомила ОДКБ о планах оказания масштабной гумпомощи Афганистану Марина Крижановская Информацию сообщил пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов. © Фото: Saifurahman Safi XinHua Globallookpress Читайте нас на: Помощник Генерального секретаря ООН Мирослав Енча провел видеовстречу с Генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. Во время видеоконференции представитель ООН сообщил информацию о планах оказания крупномасштабной гуманитарной помощи Афганистану. «Енча проинформировал Зася о планах ООН по проведению крупномасштабной гуманитарной помощи народу Афганистана», - сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова. Ранее в четверг, Владимир Путин выразил обеспокоенность ситуацией в Афганистане и пожелал узнать позицию Тегерана по данному вопросу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика