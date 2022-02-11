«Страшная потеря»: Юлия Ауг рассказала, какой была Евгения Брик

Актриса театра и кино Евгения Брик была прекрасным человеком, а ее уход из жизни - это страшная потеря. Так в беседе со «Звездой» прокомментировала смерть артистки ее знакомая Юлия Ауг.

«Это страшная потеря. Женя была невероятно прекрасным человеком. Больше ничего сказать не могу», - коротко сказала актриса.

Евгении Брик было всего 40 лет. Печальную новость ранее сообщила журналистка Катерина Гордеева на своей странице в Facebook.

«Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», - написала она.

Вскоре СМИ распространили информацию, что причиной смерти артистки могло стать онкологическое заболевание.

Брик запомнилась российским зрителям по ролям в таких картинах, как «Стиляги», «Оттепель», «Географ глобус пропил» и «Елки». Всего за свою актерскую карьеру она сыграла в десятках фильмов.