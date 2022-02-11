Умерла актриса из «Стиляг» и «Елок» Евгений Брик

Умерла российская актриса театра и кино Евгений Брик. Она ушла из жизни в возрасте 40 лет. Об этом трагическом событии на своей странице в Facebook сообщила журналистка Катерина Гордеева.

«Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — написала она.

Евгения Брик состояла в браке со знаменитым кинорежиссером Валерием Тодоровским. Россиянам актриса в большей степени запомнилась по ролям в таких картинах, как «Стиляги», «Оттепель», «Географ глобус пропил» и «Елки».