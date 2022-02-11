Врач назвал необычные последствия коронавируса

Перенесший коронавирус человек может столкнуться с необычным последствием инфекции: его ногти могут стать более ломкими. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Этот симптом скорее не ранний, а постковида. При ковиде не слышал такого», - объяснил специалист в беседе с Ura.ru.

Также ученый предостерег, что в некоторых случаях у пациента могут выпадать волосы. Все перечисленные последствия, по словам медика, могут сохраняться довольно продолжительное время.

Ранее педиатр, автор книг по педиатрии Анна Левадная рассказала «Звезде» о тяжелых последствиях штамма коронавируса «омикрон» у детей. Эксперт, в частности, сообщила, что в некоторых случаях у юных пациентов может развиться дыхательная недостаточность и даже пневмония.