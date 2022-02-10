Педиатр назвала два самых главных тяжелых последствия «омикрона» у детей

Педиатр, автор книг по педиатрии Анна Левадная рассказала «Звезде» о тяжелых последствиях штамма коронавируса «омикрон» у детей. По словам врача, в некоторых случаях у юных пациентов может развиться дыхательная недостаточность и даже пневмония. Однако чаще всего болезнь протекает довольно легко.

«На сегодняшний момент мы можем сказать, что чаще всего "омикрон" протекает легче, чем штамм "дельта". И у детей в том числе. Однако в силу того, что он очень распространен, у него меньше инкубационный период, мы можем утверждать, что "омикрон" в принципе захватывает большее количество людей», - отметила педиатр.

По ее словам, существуют две опасности, связанные с «омикроном». В первую очередь это тяжелое течение болезни. Оно проявляется в форме дыхательной недостаточности, пневмонии. У детей с «омикроном» подобное встречается в редких случаях.

«И есть вторая опасность - это осложнения, которые могут проявиться спустя несколько недель после болезни, даже если она протекала в легкой или бессимптомной форме. Называется "мультисистемный воспалительный синдром". Это состояние, когда происходит очень резкий иммунный ответ. Он приводит к тому, что у ребенка появляются клинические симптомы: температура больше трех-пяти дней, боли в животе, жидкий стул», - рассказала Левадная.

Ранее врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что при инфицировании омикрон-штаммом COVID-19 у детей до пяти лет может наблюдаться развитие смертельно опасного состояния.

По его словам, острый ларинготрахеит может привести к отеку гортани. При таком заболевании, отметил врач, ребенка следует максимально оперативно госпитализировать, иначе последствия могут быть трагическими.