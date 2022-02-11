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Суд арестовал двоих участников нападения на «Пятерочку» в Подмосковье

Роман Захаров
16:27 11.02.2022
Еще два злоумышленника ожидают судебного решения по данному делу.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Табылды Кадырбеков, РИА Новости
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Суд арестовал двоих грабителей, принимавших участие в нападении на «Пятерочку» в Московской области, в результате которого погибла кассирша магазина. Еще два налетчика ожидают вердикта.

По данным Следственного комитета РФ, ночью 9 февраля четверо мужчин с бейсбольными битами совершили нападение на торговую точку в подмосковной Истре. Во время налета преступниками были избиты директор заведения, ее супруг и продавщица, которая от полученных травм скончалась.

Добычей злоумышленников стали 96 тысяч рублей. Вскоре полиции удалось задержать нападавших, все они дали признательные показания.

По сообщениям МВД, задержанные являются гражданами Таджикистана. Двое из преступников находятся в России нелегально, по этому вопросу СК РФ также инициировал проверку, в рамках которой правоохранители дадут оценку действиям чиновников, ответственных за соблюдение миграционного законодательства.

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