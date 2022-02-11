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Шойгу оценил уровень отношений России и Британии

16:54 11.02.2022
Министр обороны РФ обратил внимание на многочисленные угрозы введения санкций, звучащие в адрес России со стороны Запада.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МО РФ
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Уровень двусторонних отношений между РФ и Британией близок к нулю. Такое заявление сделал глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу.

Министр также высказал позицию, что нужно прекратить нагнетание ситуации в отношениях между Россией и НАТО.

«Это наша первая встреча за последние годы. К сожалению, уровень нашего сотрудничества близок к нулю и вот-вот пересечет нулевой меридиан и уйдет в минус, чего очень не хотелось бы. Поэтому очень надеюсь на возможность обсудить с вами наиболее актуальные вопросы без какого-либо нагнетания и поднятия еще выше температуры в отношениях между Россией и странами блока НАТО, и особенно с Великобританией, с учетом исторического опыта нашего сотрудничества и боевого сотрудничества», - сказал Шойгу на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом.

Глава Минобороны РФ добавил, что на сегодняшний день «мы наблюдаем все больше и больше концентрации внимания, запредельной концентрации внимания на вопросах, которые, на наш взгляд, могли бы решаться совершенно спокойно, в диалоге между всеми странами, без угроз введения тех или иных санкций». Шойгу при этом подчеркнул, что, по его мнению, «ни в английских словарях, ни в русских не осталось слов, которые бы могли обозначать эти санкции».

«И "катастрофические", и "потрясающие", и "уничтожающие". Много разных слов», - объяснил министр свою точку зрения.

Он также рассказал, что перед встречей внимательно ознакомился с выступлениями министра обороны Британии и его коллег.

«К сожалению, мы по-прежнему видим в каждом выступлении через строчку угрозы санкциями. Не хотелось бы, чтобы наш сегодняшний разговор был продолжением такого рода интервью», - сообщил Сергей Шойгу.

Кроме того, министр обороны РФ заявил, что Россия рассмотрела ответ США и НАТО по предложениям безопасности, и реакция Москвы на него будет уже в ближайшее время. Помимо этого, Шойгу выразил надежду, что в ходе встречи с британским коллегой удастся обсудить актуальные вопросы снижения напряженности в Европе.

Материал подготовили: Роман Захаров, Николай Баранов

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