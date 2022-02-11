Шойгу заявил, что РФ рассмотрела ответ США и НАТО по безопасности, реакция будет скоро

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия рассмотрела ответа США и НАТО по предложениям безопасности. Реакция на него Москвы, по словам министра, будет уже скоро.

«Наши предложения Соединенным Штатам Америки и НАТО по обеспечению безопасности в Европе, которые мы отправили в декабре, получили ответ в январе. Сейчас это все рассмотрено. Думаю, что в ближайшее время наш ответ также последует», - сказал Шойгу на встрече с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом.

Также министр обороны России выразил надежду, что сегодня в ходе встречи с британским коллегой удастся обсудить актуальные вопросы снижения напряженности в Европе.

Кроме этого, Шойгу заявил, что обстановка в Европе становится все напряженнее, но не Россия виновата в этом.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Юрий Хведчин