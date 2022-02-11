Кулеба оценил призывы Байдена к американцам покинуть Украину

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба считает, что призывы президента США Джо Байдена к американцам покинуть Украину не свидетельствуют о радикальном изменении ситуации с безопасностью в стране.

«Ничего нового в этом заявлении нет. Мы знаем позицию США, которые уже делали такие заявления, они начали с эвакуации членов семей сотрудников посольства. Поэтому это заявление не свидетельствует о каком-то радикальном изменении ситуации», - цитирует РИА Новости заявление Кулебы.

Ранее президент США Джо Байден обратился к своим соотечественникам, находящимся на Украине и призвал их немедленно покинуть страну. В Государственном департаменте также попросили американцев уехать как можно скорее, используя частные виды транспорта. Выпущенное предупреждение в ведомстве объяснили ухудшением ситуации с безопасностью в стране.

В последнее время западные страны, включая США, активно распространяют слухи о якобы готовящемся Россией «вторжении» на Украину. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что РФ не собирается ни на кого нападать, а голословные обвинения в вероятной «агрессии» Запад использует как предлог для размещения сил НАТО рядом с российскими границами.