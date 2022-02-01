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В Соликамске произошла мощная вспышка в небе

Марина Крижановская
11:11 01.02.2022
Местные жители предположили два варианта происхождения этой огромной вспышки.
© Видео: МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!, Вконтакте © Фото: МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!, Вконтакте
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В Пермском крае в городе Соликамске очевидцем было заснято необычное явление. В одно мгновение в небе появилась вспышка яркого желто-оранжевого цвета.

Она имела внушительные размеры и потухла так же быстро, как и появилась. Странное явление произошло в 8.43 местного времени (10.43 по Москве).

«По нашей информации, в этот момент остановились все котельные в Соликамске», - приводится информация в группе «Мой город - Пермь!» в социальной сети «ВКонтакте».

Также высказывается предположение жителей города. Они говорят как минимум о двух вариантах: «Где-то на подстанции что-то сильно коротнуло» и «На заводе "Урал" сжигали отходы пороха».

Ранее, в понедельник, в небе Стамбула также было замечено весьма необычное явление. По своему виду пролетевший светящийся объект напомнил желто-зеленый метеорит.

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