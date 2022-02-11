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Захарова назвала неуважением коллективный ответ ЕС на письмо Лаврова

Ян Брацкий
15:26 11.02.2022
Письмо Сергея Лаврова главам внешнеполитических ведомств США, Канады и нескольких европейских стран МИД опубликовал 1 февраля.
Захарова назвала неуважением коллективный ответ ЕС на письмо Лаврова
© Фото: МИД РФ, Globallookpress
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Официальная Москва не может принять коллективный ответ от стран Евросоюза на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова по вопросу принципа неделимости безопасности. С таким заявлением выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

С ее слов, на обращение министра иностранных дел отвечают генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, которым Лавров не писал.

«Коллективный ответ на письмо Лаврова по безопасности нельзя охарактеризовать иначе как проявление дипломатической невежливости и неуважения. Россия ждет развернутый ответ на письмо Лаврова от каждого государства-адресата», - заявила Захарова, слова которой приводит официальный сайт МИД РФ.

С ее слов, Москва категорически не приемлет ведущей роли НАТО и ЕС в обеспечении безопасности в Евроатлантике. Что касается увиливания от ответа на послание Лаврова, то, по мнению Захаровой, это означает только то, что коллективный Запад отказывается признавать свои обязательства перед Россией.

МИД России 1 февраля опубликовал письмо Лаврова главам внешнеполитических ведомств США, Канады и нескольких европейских стран. В нем министр указал, что у России и Запада есть разногласия «в понимании фундаментального для всей архитектуры европейской безопасности принципа равной и неделимой безопасности». Лавров подчеркнул, что сторонам нужно прояснить этот вопрос.

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