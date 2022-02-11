Захарова назвала неуважением коллективный ответ ЕС на письмо Лаврова

Официальная Москва не может принять коллективный ответ от стран Евросоюза на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова по вопросу принципа неделимости безопасности. С таким заявлением выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

С ее слов, на обращение министра иностранных дел отвечают генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, которым Лавров не писал.

«Коллективный ответ на письмо Лаврова по безопасности нельзя охарактеризовать иначе как проявление дипломатической невежливости и неуважения. Россия ждет развернутый ответ на письмо Лаврова от каждого государства-адресата», - заявила Захарова, слова которой приводит официальный сайт МИД РФ.

С ее слов, Москва категорически не приемлет ведущей роли НАТО и ЕС в обеспечении безопасности в Евроатлантике. Что касается увиливания от ответа на послание Лаврова, то, по мнению Захаровой, это означает только то, что коллективный Запад отказывается признавать свои обязательства перед Россией.

МИД России 1 февраля опубликовал письмо Лаврова главам внешнеполитических ведомств США, Канады и нескольких европейских стран. В нем министр указал, что у России и Запада есть разногласия «в понимании фундаментального для всей архитектуры европейской безопасности принципа равной и неделимой безопасности». Лавров подчеркнул, что сторонам нужно прояснить этот вопрос.