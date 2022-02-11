«Ее дико любили»: режиссер Асадулин об актрисе Евгении Брик

Российский режиссер Олег Асадулин в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями об актрисе Евгении Брик, которая исполнила роль в его фильме «Темный мир: Равновесие».

По словам Асадулина, работать с Евгенией Брик на съемках было очень приятно - у нее всегда было много идей, эта талантливая актриса была полна творческой энергии.

«Редко можно встретить таких людей - настолько человечных, добрых, умных, мудрых и харизматичных безумно. Полная творческой энергии. Всегда с авантюрным складом ума. С ней было дико интересно, прекрасное чувство юмора. Она из тех людей, которых будет не хватать, потому что она душа любой компании, ее дико любили. Невероятно талантливая актриса. Она была действительно уникальным человеком», - сказал режиссер.

Сегодня стало известно о том, что российская актриса умерла на 41-м году жизни. Журналистка Катерина Гордеева написала на странице в Facebook, что Брик не сообщала о том, что болеет, так как не хотела огласки.

Российскому зрителю актриса в большей степени запомнилась по ролям в таких картинах, как «Стиляги», «Оттепель», «Географ глобус пропил» и «Елки».