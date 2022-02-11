Бочкарева назвала Евгению Брик «исключительно преданным» человеком

Российская актриса Наталья Бочкарева в беседе со «Звездой» поделилась воспоминаниями о своей коллеге Евгении Брик, с которой они вместе проходили обучение в Школе-студии МХАТ у народного артиста СССР Олега Табакова.

«Она всегда была очень веселая, жизнерадостная, любящая жизнь... У каждого артиста бывают такие переломные моменты... В такой момент Женя показала себя исключительно как человек преданный, не останавливающийся перед трудностями. Была очень добрая девочка», - рассказала Бочкарева.

Сегодня стало известно о смерти Брик. Она ушла из жизни в возрасте 40 лет. Журналистка Катерина Гордеева заявила, что артистка не сообщала о своей болезни, так как не хотела огласки.

Евгения Брик состояла в браке со знаменитым кинорежиссером Валерием Тодоровским. Российскому зрителю актриса в большей степени запомнилась по ролям в таких картинах, как «Стиляги», «Оттепель», «Географ глобус пропил» и «Елки».