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Военные укрепили переправу на Зейском водохранилище для работ по реконструкции БАМа

11:07 02.02.2022
Протяженность временной трассы - больше пяти километров, каждый день по ней проходит до полутора сотен единиц специальной техники, включая гусеничную.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Для работ по реконструкции БАМа в Амурской области военнослужащие Восточного округа навели уникальную ледовую переправу через Зейское водохранилище. Его еще называют Зейское море.

Протяженность временной трассы - больше пяти километров, каждый день по ней проходит до полутора сотен единиц специальной техники, включая гусеничную. Чтобы обеспечить безопасность переправы, военные специалисты каждый день бурят более ста лунок - для замеров толщины льда. Он не должен быть тоньше 80 сантиметров. Чтобы лед укрепить, в конце рабочего дня крупные трещины обязательно поливают водой.

Напомним, что реконструкция Байкало-Амурской магистрали проходит по поручению президента. Масштабный проект позволит увеличить пропускную способность БАМа и даст толчок экономике не только Дальнего Востока, но и всей страны. К большой стройке привлечены две железнодорожные бригады, работы ведутся даже при крайне низких температурах.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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