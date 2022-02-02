Военные укрепили переправу на Зейском водохранилище для работ по реконструкции БАМа

Для работ по реконструкции БАМа в Амурской области военнослужащие Восточного округа навели уникальную ледовую переправу через Зейское водохранилище. Его еще называют Зейское море.

Протяженность временной трассы - больше пяти километров, каждый день по ней проходит до полутора сотен единиц специальной техники, включая гусеничную. Чтобы обеспечить безопасность переправы, военные специалисты каждый день бурят более ста лунок - для замеров толщины льда. Он не должен быть тоньше 80 сантиметров. Чтобы лед укрепить, в конце рабочего дня крупные трещины обязательно поливают водой.

Напомним, что реконструкция Байкало-Амурской магистрали проходит по поручению президента. Масштабный проект позволит увеличить пропускную способность БАМа и даст толчок экономике не только Дальнего Востока, но и всей страны. К большой стройке привлечены две железнодорожные бригады, работы ведутся даже при крайне низких температурах.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов