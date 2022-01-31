В центре Гамалеи объяснили, как может появиться «суперомикрон»

Одна из позиций медиков заключается в том, что бытующий в мире штамм коронавируса «омикрон», которому прочат завершить пандемию, может, наоборот, начать развиваться по иному пути. «Суперомикрон» в случае, если он образуется, может стать максимально губительным. Но на настоящий момент, к счастью, нет признаков его появления. Об этом в программе «Сегодня утром» рассказал ведущий научный сотрудник НИИ имени Н.Ф. Гамалеи Федор Лисицын.

«Это та вещь, которую сейчас предполагают по стратегии наихудшего развития событий. Пока еще существует невытесненная "дельта", хотя обычный "омикрон" вытесняет ее все сильнее и сильнее, и можно предположить, что появятся какие-то ее свойства у "омикрона", повышающие летальность, сохранив его темпы распространения», - рассказал биолог.

Лисицын отметил, что несколько раз «суперомикрон» якобы обнаруживали, но на деле он оказывался ошибкой смешения. Ученый напомнил, что «дельта» была достаточно летальной при большой скорости распространения и ее начальный предшественник «альфа» также принес в статистику немало смертей, несмотря на свою более медленную скорость.

Лисицын выразил мнение, что тупиковой ветви развития коронавируса не будет, а инфекция станет сезонным заболеванием в возможных двух формах существования - более тяжелой, поражающей легкие, и более легкой, в виде риновируса.

Ранее были обнародованы данные о «скрытом» «омикроне». Подтип штамма BA.2 распространяется быстрее, чем подтип BA.1. К такому выводу пришли специалисты агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA), результаты исследования опубликованы на государственном портале Соединенного Королевства.