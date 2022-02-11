«Лучшие моменты съемок»: актер Муравьев о работе с Евгенией Брик

Актер Сергей Муравьев в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями о российской актрисе Евгении Брик. По его словам, она была очень искренним и жизнерадостным человеком, а работать с ней на съемках было очень весело и приятно.

«Она была веселая и жизнерадостная. С ней всегда было весело на площадке. У меня с ней было две картины, это были две картины полного удовольствия... Это было весело, это было прекрасно. Это были лучшие моменты съемок», - заявил актер.

Сегодня стало известно о смерти Брик. Она ушла из жизни в возрасте 40 лет. Журналистка Катерина Гордеева заявила, что артистка не сообщала о своей болезни, так как не хотела огласки.

Евгения Брик состояла в браке со знаменитым кинорежиссером Валерием Тодоровским. Российскому зрителю актриса в большей степени запомнилась по ролям в таких картинах, как «Стиляги», «Оттепель», «Географ глобус пропил» и «Елки».