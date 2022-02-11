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Около трети воспитанников довузовских образовательных учреждений МО РФ привиты от COVID-19

12:09 11.02.2022
Поствакцинальных или аллергических реакций организма среди учащихся не выявлено. Во всех пунктах вакцинации и образовательных учреждениях организован непрерывный контроль за состоянием здоровья воспитанников. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Более 30% воспитанников довузовских образовательных учреждений МО РФ получили первый компонент отечественной вакцины для подростков Гам-КОВИД-Вак-М. Об этом доложили первому заместителю министра обороны России Руслану Цаликову в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Учащиеся в возрасте от 12 до 17 лет получают прививки в рамках проводимой в Минобороны массовой иммунизации. Подростки проходят вакцинацию исключительно с согласия родителей, а с 15 лет - при наличии собственного письменного информированного согласия. Препарат вводится только при отсутствии медицинских противопоказаний.  

Поствакцинальных или аллергических реакций организма среди учащихся не выявлено. Во всех пунктах вакцинации и образовательных учреждениях организован непрерывный контроль за состоянием здоровья воспитанников. 

Для защиты здоровья воспитанников в довузовских образовательных учреждениях Минобороны с круглосуточным типом проживания введены дополнительные меры, включая превентивное тестирование как переменного, так и постоянного состава. Они должны предотвращать занос и распространение COVID-19.

Также Цаликову доложили, что заболеваемость военнослужащих коронавирусом по сравнению с показателями прошлой недели снизилась на 25%. При этом благодаря системе сплошного тестирования и раннему выявлению COVID-19 обстановка в Вооруженных силах полностью контролируема.

Также сообщается, что к приему новых ПЦР-лабораторий подготовлены 17 медучреждений Минобороны.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Дмитрий Долгов

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