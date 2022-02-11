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К приему новых ПЦР-лабораторий подготовлены 17 медучреждений Минобороны

12:11 11.02.2022
Всего же до конца марта текущего года в военно-медицинские организации будет дополнительно поставлено 107 ПЦР-лабораторий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Фонды 17 медицинских организаций Минобороны России подготовлены к приему и оборудованию новых ПЦР-лабораторий для проведения тестирования личного состава Вооруженных сил. Об этом доложили первому заместителю министра обороны РФ Руслану Цаликову на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19, которое состоялось в Минобороны.

Поставка первых лабораторий начнется в ближайшие дни. Всего же до конца марта текущего года в военно-медицинские организации будет дополнительно поставлено 107 ПЦР-лабораторий. Новые лаборатории будут оборудованы в военных госпиталях и поликлиниках, дислоцированных на территории военных округов и Северного флота.

Также на заседании было отмечено, что число заболевших военнослужащих COVID-19 по сравнению с показателями прошлой недели снизилось на 25%. Кроме того, более 30% воспитанников довузовских образовательных учреждений Минобороны уже сделали прививки. Они получили отечественный препарат «Гам-КОВИД-Вак-М».

Ранее сообщалось, что ускоренный метод тестирования на COVID-19 внедряется в медучреждениях военного ведомства. В состав нового набора компонентов включен специальный реагент «КовиГен-LАМР». Новый метод позволяет выявить COVID-19 в течение получаса, а не часа, как традиционное ПЦР-исследование, при этом его точность составляет не менее 95%.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Дмитрий Долгов

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