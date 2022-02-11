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В России впервые выявили более 200 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Анна Назайкина
11:59 11.02.2022
Общее количество зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 13 731 794.
В России впервые выявили более 200 тысяч случаев COVID-19 за сутки
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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По данным оперштаба, в России за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 203 949 человек - это новый антирекорд для страны. Вылечиться от коронавируса удалось 112 236 россиянам, скончались - 722.

По количеству заболевших за сутки лидирует Петербург. За минувшие 24 часа в Северной столице выявлено 22 070 новых случаев заражения COVID-19. На втором месте - Москва, где обнаружили 18 541 случай. Далее следует Московская область - там за сутки зафиксировали 8 967 заболевших коронавирусом.

Наименьшее число новых случаев зафиксировано в Ненецком автономном округе (132), в Еврейской автономной области (107) и на Чукотке (91).

Напомним, что накануне сообщалось о 197 076 новых случаях инфицирования коронавирусом. Таким образом, общее количество выявленных случаев COVID-19 в России достигло 13 731 794. За весь период зафиксировано 338 813 летальных исходов, выздоровели 11 021 633 человека.

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