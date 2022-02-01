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Зеленский подписал указ об увеличении численности армии Украины

Алексей Курильченко
11:26 01.02.2022
Президент отметил, что документ знаменует переход Украины на профессиональную армию.
Зеленский подписал указ об увеличении численности армии Украины
© Фото: GeneralStaff.ua, Facebook
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности, согласно которому численность Вооруженных сил страны должна быть увеличена на 100 тысяч человек за три года. Об этом украинский лидер заявил в ходе своего выступления в Верховной раде. Зеленский отметил, что документ знаменует переход Украины на профессиональную армию.

«Этим указом предусмотрено: увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат, переход Украины в основы профессиональной армии, увеличение срока действия контрактов, разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей, система карьерного роста офицеров, а также увеличение в течение следующих трех лет численности Вооруженных сил Украины на 100 тысяч человек и создание дополнительных 20 бригад ВСУ... Этот указ - не потому, что скоро война. Этот указ для того, чтобы скоро и дальше был мир. Этот указ с радостью подписываю», - цитирует слова президента «Интерфакс».

Ранее Зеленский рассказал о том, что украинская армия обладает достаточной военной мощью и практическим опытом. Затем он сравнил ее с войсками Североатлантического альянса.

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