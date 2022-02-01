Зеленский подписал указ об увеличении численности армии Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности, согласно которому численность Вооруженных сил страны должна быть увеличена на 100 тысяч человек за три года. Об этом украинский лидер заявил в ходе своего выступления в Верховной раде. Зеленский отметил, что документ знаменует переход Украины на профессиональную армию.
«Этим указом предусмотрено: увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат, переход Украины в основы профессиональной армии, увеличение срока действия контрактов, разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей, система карьерного роста офицеров, а также увеличение в течение следующих трех лет численности Вооруженных сил Украины на 100 тысяч человек и создание дополнительных 20 бригад ВСУ... Этот указ - не потому, что скоро война. Этот указ для того, чтобы скоро и дальше был мир. Этот указ с радостью подписываю», - цитирует слова президента «Интерфакс».
Ранее Зеленский рассказал о том, что украинская армия обладает достаточной военной мощью и практическим опытом. Затем он сравнил ее с войсками Североатлантического альянса.