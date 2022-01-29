Зеленский сравнил армии НАТО и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что украинская армия обладает достаточной военной мощью и практическим опытом. Затем он сравнил ее с войсками Североатлантического альянса.

«У нас мощная армия, мы полностью доверяем нашей армии, это не новички, какие-то там мальчики. Это серьезная армия, если мы говорим об армии уровня НАТО, то мы точно не слабее этого уровня», - цитирует РИА Новости заявлении украинского президента в интервью иностранным СМИ.

Кремль многократно отвергал обвинения украинской стороны в якобы «агрессивных действиях», заявляя, что РФ никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а все эти заявления используются для увеличения военных единиц техники НАТО у границ России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.

Ранее Зеленский заявлял о намеренном нагнетании СМИ темы «российского вторжения» на Украину. Он считает, что эти сообщения отрицательно сказываются на экономике страны.