Шойгу встретится в Москве с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом

Сергей Шойгу сегодня примет в Москве своего британского коллегу Бена Уоллеса. Это будет первый за более чем 20 лет официальный визит главы оборонного ведомства Соединенного Королевства в Россию.

Его Уоллес начинает у стен Кремля в Александровском саду, где в эти минуты возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Визит министра обороны Великобритании проходит на фоне одобрения Лондоном нового пакета санкций.

Он позволяет вводить ограничительные меры в отношении различных секторов нашей экономики, а также против любых российских компаний и физических лиц, работающих на государственной должности.

Ранее Шойгу посетил Музей военной формы России в Москве.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгов