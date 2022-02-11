Шойгу встретится в Москве с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом
Приезд Уоллеса - первый за более чем 20 лет официальный визит главы оборонного ведомства Соединенного Королевства в Россию.
© Фото: Минобороны России
Сергей Шойгу сегодня примет в Москве своего британского коллегу Бена Уоллеса. Это будет первый за более чем 20 лет официальный визит главы оборонного ведомства Соединенного Королевства в Россию.
Его Уоллес начинает у стен Кремля в Александровском саду, где в эти минуты возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Визит министра обороны Великобритании проходит на фоне одобрения Лондоном нового пакета санкций.
Он позволяет вводить ограничительные меры в отношении различных секторов нашей экономики, а также против любых российских компаний и физических лиц, работающих на государственной должности.
Ранее Шойгу посетил Музей военной формы России в Москве.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгов