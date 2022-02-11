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Шойгу встретится в Москве с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом

13:26 11.02.2022
Приезд Уоллеса - первый за более чем 20 лет официальный визит главы оборонного ведомства Соединенного Королевства в Россию.
Шойгу встретится в Москве с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом
© Фото: Минобороны России
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Сергей Шойгу сегодня примет в Москве своего британского коллегу Бена Уоллеса. Это будет первый за более чем 20 лет официальный визит главы оборонного ведомства Соединенного Королевства в Россию.

Его Уоллес начинает у стен Кремля в Александровском саду, где в эти минуты возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Визит министра обороны Великобритании проходит на фоне одобрения Лондоном нового пакета санкций.

Он позволяет вводить ограничительные меры в отношении различных секторов нашей экономики, а также против любых российских компаний и физических лиц, работающих на государственной должности.

Ранее Шойгу посетил Музей военной формы России в Москве. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгов

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