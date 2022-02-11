Большунов побил рекорд по числу олимпийских наград среди лыжников СССР и РФ

Российский лыжник Александр Большунов побил рекорд по общему числу завоеванных олимпийских наград среди советских и российских лыжников.

В пятницу, 11 февраля, спортсмен занял второе место в гонке с раздельного старта на зимних ОИ в Пекине. Это четвертое серебро россиянина на Олимпиадах, также у него есть бронзовая медаль. В воскресенье, 6 февраля, Александр Большунов завоевал первую для сборной золотую медаль ОИ. Спортсмен финишировал с огромным отрывом от соперников.

Таким образом, с шестью медалями российский лыжник обогнал советского лыжника Николая Зимятова, у которого четыре золотые и одна бронзовая медаль, передает РИА Новости.

Среди мужчин и женщин наибольшее число завоеванных медалей за историю выступления сборной СССР, объединенной команды и команды России по лыжным гонкам на Олимпиадах у Раисы Сметаниной. Спортсменка выиграла четыре золотые, пять серебряных и одну бронзовую медаль.