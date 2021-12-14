Уникальная операция: как первую советскую атомную подлодку доставят на «Остров фортов»

Первая советская атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол» станет главным экспонатом военно-морского музея в рамках проекта «Остров фортов» в Кронштадте.

В целом же проект предполагает создание большого исторического парка на территории почти в 100 гектаров. Для того чтобы доставить туда подлодку, разработали целую спецоперацию.

Поднимать лодку будут на специальной барже. И только после установки на место вокруг К-3 построят купол, а внутри начнется реставрация.

«Это будет, знаете, как корабли собирают внутри бутылки - приблизительно то же самое. То есть ее не закатить в готовое строение будет никак. Конечно, хотелось бы, чтобы эта лодка внутри была живая. И поэтому опрашиваются военнослужащие, которые там служили. Кто-то дает какие-то фотографии, которые у него были», - рассказала руководитель проектного офиса по созданию парка «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Проект «Остров фортов» подразумевает возведение самого большого в мире музея Военно-морского флота, а также океанариума, дайвинг-центра, гостиницы и прочей необходимой для туристов инфраструктуры. В настоящий момент в трех фортах Кронштадта завершились противоаварийные работы и началась реставрация. Все они также будут доступны для посетителей. А в одной из морских крепостей даже появятся ЗАГС и небольшой ретрокинотеатр.