Путин поручил рассмотреть вопрос оцифровки архивов с помощью искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин поручил Минцифры России вместе с Росархивом рассмотреть вопрос оцифровки архивов. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию на сайте Кремля.

«Минцифры России совместно с Росархивом, Федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" рассмотреть вопрос об организации оцифровки документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, включая размещенные в государственных архивах субъектов Российской Федерации и муниципальных архивах», - говорится в документе.

В поручении президента упоминается, что при рассмотрении вопроса следует учесть в том числе возможность применения технологий искусственного интеллекта.

Крайним сроком доклада по поставленному вопросу Путин указал 31 июля 2022 года.

Ранее президент России подписал указ о создании комиссии Совбеза по миграционной политике.