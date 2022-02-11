Лыжник Большунов стал вторым в гонке с раздельным стартом классическим стилем на ОИ
В воскресенье, 6 февраля, россиянин завоевал первую для сборной золотую медаль Олимпийских игр.
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке с раздельным стартом классическим стилем. Таким образом, спортсмен принес сборной 12-ю медаль зимних Олимпийских игр в Пекине.
Первым к финишу пришел финский спортсмен Ийво Нисканен. Он показал время 37 минут 54,8 секунды. Большунов уступил ему 23,2 секунды. Замкнул тройку норвежец Йоханнес Клебо, который уступил Большунову 37,5 секунды.
В воскресенье, 6 февраля, Большунов завоевал первую для сборной золотую медаль ОИ. Спортсмен финишировал с огромным отрывом от соперников.
Второе место и серебряную медаль получил еще один российский спортсмен - Денис Спицов. Ему удалось удержать позицию, несмотря на падение за два километра до финиша. Третьим стал лыжник из Финляндии Ийво Нисканен.