Спорт Лыжник Большунов стал вторым в гонке с раздельным стартом классическим стилем на ОИ Виктория Ивашечкина В воскресенье, 6 февраля, россиянин завоевал первую для сборной золотую медаль Олимпийских игр. © Фото: Алексей Даничев, РИА Новости Читайте нас на: Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке с раздельным стартом классическим стилем. Таким образом, спортсмен принес сборной 12-ю медаль зимних Олимпийских игр в Пекине. Первым к финишу пришел финский спортсмен Ийво Нисканен. Он показал время 37 минут 54,8 секунды. Большунов уступил ему 23,2 секунды. Замкнул тройку норвежец Йоханнес Клебо, который уступил Большунову 37,5 секунды. В воскресенье, 6 февраля, Большунов завоевал первую для сборной золотую медаль ОИ. Спортсмен финишировал с огромным отрывом от соперников. Второе место и серебряную медаль получил еще один российский спортсмен - Денис Спицов. Ему удалось удержать позицию, несмотря на падение за два километра до финиша. Третьим стал лыжник из Финляндии Ийво Нисканен. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика