Старые MG-42 и спецназовские «Винторезы»: ФСБ накрыла сеть подпольных оружейников

ФСБ разоблачила сеть подпольных торговцев оружием в 20 регионах России. Была прекращена деятельность 26 подпольных мастерских по изготовлению боеприпасов.

«Пресечена преступная деятельность 87 жителей в 20 субъектах страны. Из незаконного оборота изъято 274 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», - сказано в сообщении пресс-службы ФСБ.

Спецоперация проводилась в январе и феврале в Москве и Московской области, республиках Ингушетия, Крым, Дагестан, Северная Осетия и в других регионах.

Среди изъятого оружия - четыре пулемета, шесть пистолетов-пулеметов, 18 автоматов, 119 винтовок и карабинов, 127 пистолетов и револьверов, 176 ручных гранат, 11 электродетонаторов, уточнили в ведомстве.

В декабре прошлого года ФСБ пресекла преступную деятельность 85 жителей из 21 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Всего было ликвидировано 17 подпольных мастерских.