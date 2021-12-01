ФСБ раскрыла подпольные цеха по изготовлению и хранению оружия в нескольких регионах

Федеральная служба безопасности России пресекла преступную деятельность 85 жителей из 21 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

«В результате из незаконного оборота изъято 353 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

В числе найденного 6 пулеметов, 23 автомата, 18 пистолетов-пулеметов, 224 пистолета и револьвера, 104 карабина, винтовки и ружья, а также 10 артиллерийских боеприпасов, 14 противопехотных мин, 30 ручных гранат, более 11 000 патронов различного калибра, около 30 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), основные части и комплектующие оружия, 12 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Всего было ликвидировано 17 подпольных мастерских. Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности продолжается.

В начале ноября троих жителей Новосибирска в возрасте 28, 29 и 34 лет задержали по подозрению в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.