Российские военные полицейские провели тренировку по защите базы РФ в сирийской Латакии

Российские военные полицейские провели тренировку по защите нашей базы в Латакии. И хоть Средиземноморское побережье один из самых безопасных районов Сирии, такие учения проходят регулярно.

Стрельбу по условным противникам ведут из автоматов, пулеметов, а также вооружения бронетранспортеров.

Морской порт Латакии - стратегический объект. Через него в страну поступают продукты, стройматериалы, лекарства. Практически все наименования товаров. Поэтому ключевой маршрут снабжения нуждается в усиленной защите.

Ранее «Звезда» показывала, как саперы из России проводят курс обучения по технике разминирования для сирийских военных.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Андрей Работнов