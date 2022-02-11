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Российские военные полицейские провели тренировку по защите базы РФ в сирийской Латакии

10:27 11.02.2022
Морской порт Латакии - стратегический объект. Через него в страну поступают продукты, стройматериалы, лекарства. Поэтому ключевой маршрут снабжения нуждается в усиленной защите.  
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские военные полицейские провели тренировку по защите нашей базы в Латакии. И хоть Средиземноморское побережье один из самых безопасных районов Сирии, такие учения проходят регулярно.

Стрельбу по условным противникам ведут из автоматов, пулеметов, а также вооружения бронетранспортеров.

Морской порт Латакии - стратегический объект. Через него в страну поступают продукты, стройматериалы, лекарства. Практически все наименования товаров. Поэтому ключевой маршрут снабжения нуждается в усиленной защите.  

Ранее «Звезда» показывала, как саперы из России проводят курс обучения по технике разминирования для сирийских военных.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Андрей Работнов

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