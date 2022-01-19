Российский телескоп обнаружил потенциально опасный астероид

Телескоп ОРИ-22 Института прикладной математики имени М.В. Келдыша, расположенный в Италии, снял потенциально опасный для Земли астероид. Объект получил номер 7482. Впервые астероид обнаружили в 1994 году, его признали опасным из-за того, что его орбита пересекается с земной.

«Кадры получены в ночь на 18 января во время сближения астероида с Землей на минимальную дистанцию. В 00.51 мск 19 января он прошел на расстоянии около двух миллионов километров от нас (для понимания: это почти в пять раз дальше Луны)», - сообщается в Instagram-аккаунте корпорации «Роскосмос».

Ранее был обнаружен астероид 2022 AE1, который имеет максимальный риск столкнуться с Землей среди всех известных околоземных космических объектов. Небесное тело обнаружили специалисты астрономической обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона в США 6 января.